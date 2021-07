Rai Sport in guerra con la Rai: negata la lettura del comunicato sindacale a Dribbling Europei. Via libera nel pre partita di Svizzera-Spagna con la replica dei vertici aziendali: «La Rai esprime stupore» (Di venerdì 2 luglio 2021) Sabrina Gandolfi E’ guerra aperta tra Rai Sport e la Rai dopo la perdita della Coppa Italia, che nel prossimo triennio 2021/2024 sarà trasmessa da Mediaset. Dopo la protesta della testata, che ha accusato apertamente l’azienda di averla lasciata alla deriva, scoppia il caso Dribbling Europei: la Rai avrebbe infatti negato alla redazione Sportiva di leggere un comunicato aziendale in diretta durante la trasmissione, in onda alle 13.30 su Rai 2. E’ quanto accusa Usigrai: “E’ inqualificabile il comportamento della Rai che ha negato il diritto della redazione di Rai Sport ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 2 luglio 2021) Sabrina Gandolfi E’aperta tra Raie la Rai dopo la perdita della Coppa Italia, che nel prossimo triennio 2021/2024 sarà trasmessa da Mediaset. Dopo la protesta della testata, che ha accusato apertamente l’azienda di averla lasciata alla deriva, scoppia il caso: la Rai avrebbe infatti negato alla redazioneiva di leggere unaziendale in diretta durante la trasmissione, in onda alle 13.30 su Rai 2. E’ quanto accusa Usigrai: “E’ inqualificabile il comportamento della Rai che ha negato il diritto della redazione di Rai...

Advertising

DavidFanelli62 : La #Rai ha perso i diritti per #CoppaItalia e Supercoppa. Una grave perdita per il servizio pubblico a favore della… - PixarYeah : RT @ncaramatti: @_SarCaustic @LorenzoZL74 Quali sono “tutti gli sport”? I canali Rai Sport hanno un seguito ridicolo quando trasmettono spo… - lincubochedorme : RT @Alessio_Testa: Comunque finisca, un applauso alla Spagna e alla Svizzera per aver scritto una grande pagina della storia di questo spor… - o_mozzi : RT @Alessio_Testa: Comunque finisca, un applauso alla Spagna e alla Svizzera per aver scritto una grande pagina della storia di questo spor… - NicoloC__ : NON I RIGORI ? Percependo Carboni e Giorgino andare a tagliare i cavi di Rai Sport perché qui si stanno pestando i… -