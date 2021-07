Rai Sport in guerra con la Rai | negata la lettura del comunicato sindacale a Dribbling Europei Via libera nel pre partita di Svizzera-Spagna con la replica dei vertici aziendali | «La Rai esprime stupore»

(Di venerdì 2 luglio 2021) Sabrina Gandolfi E’aperta tra Raie la Rai dopo la perdita della Coppa Italia, che nel prossimo triennio 2021/2024 sarà trasmessa da Mediaset. Dopo la protesta della testata, che ha accusato apertamente l’azienda di averla lasciata alla deriva, scoppia il caso: la Rai avrebbe infatti negato alla redazioneiva di leggere unaziendale in diretta durante la trasmissione, in onda alle 13.30 su Rai 2. E’ quanto accusa Usigrai: “E’ inqualificabile il comportamento della Rai che ha negato il diritto della redazione di Rai...

Advertising

SportandoIT : Serbia-Italia, alle ore 20.30 diretta su Rai Tre e Sky Sport Uno - infoitsport : Ucraina travolta, Inghilterra in semifinale con la Danimarca - Rai Sport - davideserlenga : RT @ennioterbo: Serbia ???? vs Italia ????, alcuni dati #OPTA sulla sfida di stasera (diretta 20:30 su Rai 3 e Sky Sport) [Thread] - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Coppa Italia a Mediaset, Cdr Rai Sport: 'Un altro clamoroso autogol dopo la Champions, nostra testata svuotata di un pro… - SorgentePas002 : Formula1 Gp Austria 4 luglio2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Rai Sport

Calcio e Finanza

Argentina e Colombia staccano il pass per le semifinali di Coppa America. L'Albiceleste ha travolto 3 - 0 l'Ecuador, con i gol di De Paul, Lautaro Martinez e Messi. Con questa vittoria la squadra ...Potrete seguire la Grande Boucle in diretta televisiva sudalle ore 13.30 con Anteprima Tour,2 dalle ore 14.00 con Tour in diretta e alle ore 17.20 con Tour Replay, ma ...Le probabili formazioni di Inghilterra-Danimarca, semifinale di Euro 2020: ballottaggi, squalificati e indisponibili del match di Wembley ...Finisce nel peggiore dei modi l'Europeo della squadra di Shevchenko che va sotto al primo affondo dopo appena 4'. Ora tra l'Inghilterra e il sogno della finale di Wembley c'e' solo la Danimarca A Roma ...