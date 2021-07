RAI perde i diritti di Coppa Italia e Supercoppa: Rai Sport protesta contro l'azienda (Di venerdì 2 luglio 2021) L'assemblea di Lega ha accettato la proposta triennale di Mediaset: la RAI ha perso i diritti per la Coppa Italia e la SuperCoppa di calcio e la redazione di Rai Sport ha annunciato proteste contro l'azienda. La RAI ha perso i diritti per la Coppa Italia e la SuperCoppa di calcio, che le sono stati strappati di mano da Mediaset: l'azienda di Cologno Monzese pagherà oltre 48 milioni di euro a stagione, per 3 anni. La redazione di Rai Sport, però, non ci sta e annuncia ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 luglio 2021) L'assemblea di Lega ha accettato la proposta triennale di Mediaset: la RAI ha perso iper lae la Superdi calcio e la redazione di Raiha annunciato protestel'. La RAI ha perso iper lae la Superdi calcio, che le sono stati strappati di mano da Mediaset: l'di Cologno Monzese pagherà oltre 48 milioni di euro a stagione, per 3 anni. La redazione di Rai, però, non ci sta e annuncia ...

