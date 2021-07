Raggi: discarica Albano, chiesta immediata riattivazione (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma – “Come sindaca della Città Metropolitana di Roma ho chiesto ai miei uffici di fare un’ordinanza immediata di riattivazione della discarica di Albano, che è una di quelle che la Regione continua a tenere chiusa. La riapertura della discarica di Albano ci consentirà di trovare nuovo sbocco per i rifiuti”. Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, nel corso della consueta diretta del venerdì sulla sua pagina Facebook. Raggi fa sapere poi di aver consegnato “la cartografia con l’area metropolitana a Regione, ministero e Prefettura per individuare, perché ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma – “Come sindaca della Città Metropolitana di Roma ho chiesto ai miei uffici di fare un’ordinanzadidelladi, che è una di quelle che la Regione continua a tenere chiusa. La riapertura delladici consentirà di trovare nuovo sbocco per i rifiuti”. Così la sindaca di Roma, Virginia, nel corso della consueta diretta del venerdì sulla sua pagina Facebook.fa sapere poi di aver consegnato “la cartografia con l’area metropolitana a Regione, ministero e Prefettura per individuare, perché ...

