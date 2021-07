Ragazzina di 10 anni si finge morta per sfuggire al killer che ha sterminato la famiglia (Di venerdì 2 luglio 2021) Un'altra storia assurda: si finge morta e si salva la vita dopo che la famiglia viene sterminata da un killer. E' accaduto a Houston, in Texas, dove una Ragazzina di dieci anni è sopravvissuta a ... Leggi su globalist (Di venerdì 2 luglio 2021) Un'altra storia assurda: sie si salva la vita dopo che laviene sterminata da un. E' accaduto a Houston, in Texas, dove unadi dieciè sopravvissuta a ...

Ultime Notizie dalla rete : Ragazzina anni Ragazzina di 10 anni si finge morta per sfuggire al killer che ha sterminato la famiglia Un'altra storia assurda: si finge morta e si salva la vita dopo che la famiglia viene sterminata da un killer. E' accaduto a Houston, in Texas, dove una ragazzina di dieci anni è sopravvissuta a quella che è stata una vera esecuzione della sua famiglia. Uccisi con un colpo alla testa padre, madre e sorellina di sei anni. La bimba, ferita al braccio, è ...

