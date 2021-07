(Di venerdì 2 luglio 2021) Si terrà lunedì 5 luglio alle 17:30, presso la sala convegni del Complesso Monumentale di San Gaetano, laindetta dal gruppo diper l’esposizione del proprio programma risolutivo circa l’emergenza. Durante la manifestazione, verranno trattati i punti programmatici riguardanti il contrasto e la prevenzione di tale fenomeno, oltre la presentazione dell’elaborato definitivo per la realizzazione di un rifugio per cani, redatto dallo studio “Officine Tecniche AZ” e già consegnato all’ufficio protocollo dilo scorso ...

Advertising

monrealeatoday : Questione randagismo a Monreale, le soluzioni di Forza Italia in conferenza stampa -

Ultime Notizie dalla rete : Questione randagismo

Corriere Etneo

... una delle attività previste per prevenire il triste fenomeno del. Il cittadino inha, quindi, ricevuto una denuncia penale così come prevede l'articolo 727 del codice penale, in ...... inseriti nella legge sul controllo dele sulla tutela degli animali da affezione (n.2 ... Ad oggi, però, nonostante sia trascorso più di un anno, del regolamento innon c'è traccia ...Per ottenere le risorse, è necessario mandare ogni anno al ministero della Salute i dati su ingressi nei canili, animali dati in adozione e sterilizzati. «Nel 2020 la comunicazione è mancata», lamenta ...“Rimborso delle spese veterinarie ed alimentari: erano solo alcuni degli incentivi previsti per chi adotta dai canili, inseriti nella legge sul controllo del randagismo e sulla tutela degli animali da ...