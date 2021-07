Questa foto con uomini nudi e crocefissi non c’entra con il «Gay Pride» (Di venerdì 2 luglio 2021) Il 27 giugno 2021 su Twitter è stata pubblicata una foto che mostra due uomini nudi con dei crocifissi legati intorno all’inguine e altri a terra. L’immagine è accompagnata da un commento critico, pubblicato dall’autore del tweet, in cui si sostiene che la scena immortalerebbe un momento del gay Pride. Il riferimento è alle manifestazioni organizzate dalla comunità LGBTQI+ svoltesi il 26 giugno in diverse città italiane. Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. La foto oggetto delle nostra verifica non è stata scattata in Italia a giugno 2021 e non c’entra ... Leggi su facta.news (Di venerdì 2 luglio 2021) Il 27 giugno 2021 su Twitter è stata pubblicata unache mostra duecon dei crocifissi legati intorno all’inguine e altri a terra. L’immagine è accompagnata da un commento critico, pubblicato dall’autore del tweet, in cui si sostiene che la scena immortalerebbe un momento del gay. Il riferimento è alle manifestazioni organizzate dalla comunità LGBTQI+ svoltesi il 26 giugno in diverse città italiane. Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Laoggetto delle nostra verifica non è stata scattata in Italia a giugno 2021 e non...

