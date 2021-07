Quelle ombre su Kamala Harris: le lamentele del suo staff (Di venerdì 2 luglio 2021) Per la sinistra mondiale la vicepresidente Usa Kamala Harris rappresenta il presente e il futuro, un modello di leadership per tutto il mondo progressista, da cui trarre ispirazione. Almeno così sembrava fino a poco tempo fa, quando ha pronunciato un discorso sull’immigrazione infarcito di realpolitik che ai benpensanti non è proprio andato giù: nel suo InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 2 luglio 2021) Per la sinistra mondiale la vicepresidente Usarappresenta il presente e il futuro, un modello di leadership per tutto il mondo progressista, da cui trarre ispirazione. Almeno così sembrava fino a poco tempo fa, quando ha pronunciato un discorso sull’immigrazione infarcito di realpolitik che ai benpensanti non è proprio andato giù: nel suo InsideOver.

Advertising

de_leeward : @RaiNews Quando il sole è al tramonto, le ombre dei nani sembrano quelle dei giganti. - Marilen97832318 : RT @mariocavallaro: @orsi_massimo C’era una classe politica con luci ed ombre simile a quelle degli altri paesi europei con punte di eccell… - mariocavallaro : @orsi_massimo C’era una classe politica con luci ed ombre simile a quelle degli altri paesi europei con punte di ec… - FabioQuellaltro : Occorre poi buttare alle ortiche quanto appreso sul manuale della propria fotocamera, dimenticare l'esposimetro che… - farina_carmine5 : @MatteoUghe Io è da un po' che non mi capita ciò (per fortuna) ma in quelle volte che mi è capitato non ho mai vist… -