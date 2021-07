Quel romanzo sulle biciclette che Hemingway non ha mai scritto (Di venerdì 2 luglio 2021) Il 2 luglio 1961, una domenica, mentre nel pomeriggio, in Francia, a St-Etienne, Jean Forestier, trent’anni, lionese, con la maglia celeste dell’Alcyon-Leroux tagliava per primo il traguardo dell’ottava tappa del Tour, la Chalon-sur-Saône-St-Etienne, di 250,5 km, precedendo di due secondi il compagno di Stéphan Lach, della Peugeot-BP, dall’altra parte dell’Oceano Atlantico, di mattina, al pianterreno della sua casa a due piani, a pochi chilometri da Ketchum, Idaho, Ernest Hemingway, ossessionato dalla vita, stremato dalla depressione, sfiancato dagli elettroshock che gli rubavano la memoria, si puntava la canna di un fucile in bocca e premeva il grilletto. Avrebbe compiuto ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 2 luglio 2021) Il 2 luglio 1961, una domenica, mentre nel pomeriggio, in Francia, a St-Etienne, Jean Forestier, trent’anni, lionese, con la maglia celeste dell’Alcyon-Leroux tagliava per primo il traguardo dell’ottava tappa del Tour, la Chalon-sur-Saône-St-Etienne, di 250,5 km, precedendo di due secondi il compagno di Stéphan Lach, della Peugeot-BP, dall’altra parte dell’Oceano Atlantico, di mattina, al pianterreno della sua casa a due piani, a pochi chilometri da Ketchum, Idaho, Ernest, ossessionato dalla vita, stremato dalla depressione, sfiancato dagli elettroshock che gli rubavano la memoria, si puntava la canna di un fucile in bocca e premeva il grilletto. Avrebbe compiuto ...

