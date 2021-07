“Quei soldi delle donazioni…”. La Mercedes, il cane, le bugie e l’ondata di insulti: ora Malika Chalhy ora rompe il silenzio (Di venerdì 2 luglio 2021) Malika Chalhy è la 22enne di Castelfiorentino cacciata di casa dai genitori perché omosessuale. La sua storia fece scalpore lo scorso mese di aprile: a gennaio era stata cacciata di casa dai genitori dopo aver fatto coming out confessando di essere lesbica. I media avevano dato ampio spazio alla vicenda, riportando i dettagli degli insulti e delle minacce che aveva ricevuto dai genitori e dal fratello e per lei in tanti si erano mobilitati attivando una raccolta fondi. Per Malika Chalhy sono stati raccolti 140mila euro e la ragazza aveva detto che dato i soldi in ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 luglio 2021)è la 22enne di Castelfiorentino cacciata di casa dai genitori perché omosessuale. La sua storia fece scalpore lo scorso mese di aprile: a gennaio era stata cacciata di casa dai genitori dopo aver fatto coming out confessando di essere lesbica. I media avevano dato ampio spazio alla vicenda, riportando i dettagli degliminacce che aveva ricevuto dai genitori e dal fratello e per lei in tanti si erano mobilitati attivando una raccolta fondi. Persono stati raccolti 140mila euro e la ragazza aveva detto che dato iin ...

AndreaDianetti : Fatemi capire... avete donato dei soldi ad una ragazza che era stata cacciata di casa solo per i suoi gusti sessual… - Gabr_yss : @ThegameFabio @GFI65 Questo perché Lotito ha trovato dei dirigenti talmente fessi da offrire quei soldi per un rottame in scadenza ?? - ThegameFabio : @Gabr_yss @GFI65 Per me Romagnoli può venire a 0 alla Lazio… poi se giocate a Football Manager e volete soddisfare… - HakulinenMaria : @coppellottis Ma tt qlli ke,prima d'aprire bocca,hanno studiato,hanno speso tempo,soldi,fatto sacrifici e lavoratox… - cheaptrillss : RT @thetrueshade: Perché io non so cosa cazzo ci fanno con quei soldi, e non pago la droga o i vizi a qualcuno. Se non ho la CERTEZZA di do… -