Quasi certe le colorazioni del Samsung Galaxy S21 FE: eccole in foto (Di venerdì 2 luglio 2021) Il Samsung Galaxy S21 FE dovrebbe arrivare il prossimo ottobre, e presentarsi con un processore Exynos, e non interamente con lo Snapdragon 888 di Qualcomm (almeno in alcuni mercati), per via della crisi mondiale dei chip. In ogni caso, da poco sono apparse in Rete immagini che evidenziano le possibili colorazioni in cui verrà reso disponibile il dispositivo (potrete ammirare il prodotto nella foto in basso). Ormai ci sono pochi dubbi a riguardo: grigio, viola chiaro, verde chiaro e bianco (nuance cromatiche che non si vedono tutti i giorni, e che mettono ancora di più in risalto il carattere scanzonato del ...

