Quarti di finale | Italia Belgio in diretta

(Di venerdì 2 luglio 2021) E' la sera delle stelle a Monaco di Baviera.si affrontano aididegli Europei in quella che è di fatto l'unica partita fra due formazioni ugualmente favorite per la ...

Ultime Notizie dalla rete : Quarti finale

1° TEMPO È tempo didiad , che verranno aperti alle ore 18.00 dalla sfida tra Svizzera e Spagna . Alle 21 però c'è , la più interessante delle quattro partite, in cui si scontreranno gli azzurri guidati da ...E' la sera delle stelle a Monaco di Baviera. Italia e Belgio si affrontano aididegli Europei in quella che è di fatto l'unica partita fra due formazioni ugualmente favorite per la vittoriadella competizione. Ma ne resterà soltanto una. Il commissario ...Sono iniziati questo venerdì i quarti di finale di Euro 2020. Nella prima partita andata in scena a San Pietroburgo, la Spagna passa ai calci di rigore. La nazionale spagnola è ...Euro2020, Belgio-Italia probabili formazioni e dove vederla: tutto sulla partita di venerdì 2 Luglio 2020 valisa per i quarti di finale ...