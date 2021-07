Quanto è bacchettona la morale a Malika. Si confonde la persona col santino

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 2 luglio 2021) Un signore caduto in disgrazia ottiene un prestito da un conoscente benestante. Non passa un giorno e il suo benefattore lo incontra al ristorante, davanti a un piatto di salmone con maionese. Da lì il rimprovero: “Ma come, mi chiede del denaro in prestito e poi ordina del salmone con maionese. A questo dunque serviva il mio denaro?”. “Proprio non la capisco – risponde l’accusato – Se non ho denari non posso mangiare salmone con maionese. Se ho denari, non devo mangiare salmone con maionese. Ma allora, quand’è che riuscirò a mangiare salmone con maionese?”. Questo aneddoto, citato da Sigmund Freud ne Il motto di spirito e la sua relazione con l’inconscio (1905), parla della distinzione ...