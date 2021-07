Puglia, vaccini: da lunedì sarà sospesa la somministrazione delle prime dosi per gli under 50, dice Lopalco Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di venerdì 2 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: L’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco, al termine di una riunione con i referenti dei nuclei operativi aziendali delle ASL, comunica quanto segue: “Come già reso noto nei giorni scorsi, nel mese di luglio la Puglia riceverà circa 400mila dosi in meno di vaccino Pfizer rispetto al quelle previste e rispetto ai quantitativi del mese di giugno. Per tale ragione è necessaria una riprogrammazione delle agende e delle prenotazioni. Restano confermate tutte le seconde dosi e anche gli ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 2 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione: L’assessore alla Sanità Pier Luigi, al termine di una riunione con i referenti dei nuclei operativi aziendaliASL, comunica quanto segue: “Come già reso noto nei giorni scorsi, nel mese di luglio lariceverà circa 400milain meno di vaccino Pfizer rispetto al quelle previste e rispetto ai qutativi del mese di giugno. Per tale ragione è necessaria una riprogrammazioneagende eprenotazioni. Restano confermate tutte le secondee anche gli ...

NoiNotizie : #Puglia, vaccini: da lunedì sarà sospesa la somministrazione delle prime dosi per gli under 50, dice Lopalco - Brundisiumnet : Vaccini anticovid: in Puglia somministrate oltre 3.600.000 dosi - - anhopelessopus : REGIONE PUGLIA CSZZO DICI CHE POSTICIPI I VACCINI IO ENTRO SETTEMBRE DEVO AVERE LE DUE DOSI COME FACCIO IO TI ODIO - GraziaAmelia : RT @rep_bari: Vaccini, in Puglia a luglio saltano 219mila prime dosi per gli under 50: 'Saranno riprogrammate' [aggiornamento delle 20:14]… - AnsaPuglia : Vaccini: assessore Puglia, costretti a rinviarne 219mila. Poche dosi a luglio, stop a prenotazioni under 50 #ANSA -