Promessa mantenuta. La Raggi chiude un altro campo rom. È il quarto. Sgomberata anche La Monachina. Mai nessuno ha fatto tanto a Roma (Di venerdì 2 luglio 2021) Si parla spesso di superare i campi rom ma solo la sindaca Virginia Raggi sta riuscendo a tramutare quello che è stato uno slogan elettorale, tanto caro al centrodestra, in azioni concrete. Con lo sgombero dell’insediamento de La Monachina (qui il video), il quarto a chiudere dall’avvento dell’amministrazione grillina della Capitale, prosegue “il percorso virtuoso” della sindaca per superare il sistema dei campi rom. Installazioni che non sono di certo nate con la prima cittadina grillina ma che sono un fardello derivato dalle precedenti amministrazioni, rigorosamente bipartisan, che, stando ai dati ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 2 luglio 2021) Si parla spesso di superare i campi rom ma solo la sindaca Virginiasta riuscendo a tramutare quello che è stato uno slogan elettorale,caro al centrodestra, in azioni concrete. Con lo sgombero dell’insediamento de La(qui il video), ilre dall’avvento dell’amministrazione grillina della Capitale, prosegue “il percorso virtuoso” della sindaca per superare il sistema dei campi rom. Installazioni che non sono di certo nate con la prima cittadina grillina ma che sono un fardello derivato dalle precedenti amministrazioni, rigorosamente bipartisan, che, stando ai dati ...

Advertising

PietroMazzara : Promessa mantenuta. Theo #Hernandez si tinge i capelli di ???? - mayacapricci : RT @FAL3NEVIB3S: Michele io direi che l'hai mantenuta la promessa?? - fmimolise : Mantenuta la promessa di Fausto Gresini: la famiglia dona tre dispositivi alla USL di Bologna: Consegnata ieri, in… - _violaviolet : @Alpha___Lyrae La penso come te, ma questa situazione partiva con una raccolta fondi per forte necessità e con una… - _OpusPistorum : @Elena_Siena_ @paganotta @thetrueshade sì ma chi davvero vuole aiutare le persone come lei può benissimo farlo attr… -