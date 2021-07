Privacy scuola, Garante: per la Dad non si richiede consenso a docenti, studenti e genitori. Relazione 2020 (Di venerdì 2 luglio 2021) Il Garante per la protezione dei dati personali pubblica la Relazione relativa all'attività del 2020. Una parte del documento viene dedicato all'istruzione scolastica. In riferimento all'anno Covid, il Garante scrive: "Particolarmente intensa è stata l’interlocuzione con il Ministero dell’istruzione, le istituzioni scolastiche e con altri soggetti pubblici nel corso di incontri e contatti volti a fornire chiarimenti e indicazioni in merito alla corretta applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche e soprattutto alla luce delle diverse iniziative assunte per assicurare la prosecuzione ... Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 2 luglio 2021) Ilper la protezione dei dati personali pubblica larelativa all'attività del. Una parte del documento viene dedicato all'istruzione scolastica. In riferimento all'anno Covid, ilscrive: "Particolarmente intensa è stata l’interlocuzione con il Ministero dell’istruzione, le istituzioni scolastiche e con altri soggetti pubblici nel corso di incontri e contatti volti a fornire chiarimenti e indicazioni in merito alla corretta applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche e soprattutto alla luce delle diverse iniziative assunte per assicurare la prosecuzione ...

Advertising

d3em64 : RT @orizzontescuola: Privacy scuola, Garante: per la Dad non si richiede consenso a docenti, studenti e genitori. Relazione 2020 https://t.… - orizzontescuola : Privacy scuola, Garante: per la Dad non si richiede consenso a docenti, studenti e genitori. Relazione 2020 - cannucciadihaz : RT @itllbeafineline: Olivia fammi il piacere prendi harry e andate via perché in Italia la gente non sa cosa significhi privacy sono andati… - itllbeafineline : Olivia fammi il piacere prendi harry e andate via perché in Italia la gente non sa cosa significhi privacy sono and… - KalemaChris : RT @redhotcyber: Trickbot: un caso scuola per l'interruzione del ransomware. #redhotcyber #cybersecurity #hacking #hacker #cyberwar #infos… -