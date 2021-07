Presidente Empoli: “Primavera, ecco perché i grandi club come il Napoli fanno fatica” (Di venerdì 2 luglio 2021) Fabrizio Corsi Presidente dell’Empoli parla ai microfoni di Radio Marte. Negli ultimi giorni ha tenuto banco la questione settore giovanile, in seguito alle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis che ha sottolineato come sia difficile farlo sviluppare in Campania a causa dei troppi talenti che preferiscono le regioni del Nord. Secondo Corsi la questione è più complessa e dice: Al di là del fatto che abbiamo creato una grande immagine abbiamo dei risultati, però abbiamo perso anche 25 finali, pur vincendo 2 Scudetti e un Torneo di Viareggio. C’è una certa continuità nella nostra gestione dei giovani. A dispetto di 20 anni fa che ci toccava ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 2 luglio 2021) Fabrizio Corsidell’parla ai microfoni di Radio Marte. Negli ultimi giorni ha tenuto banco la questione settore giovanile, in seguito alle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis che ha sottolineatosia difficile farlo sviluppare in Campania a causa dei troppi talenti che preferiscono le regioni del Nord. Secondo Corsi la questione è più complessa e dice: Al di là del fatto che abbiamo creato una grande immagine abbiamo dei risultati, però abbiamo perso anche 25 finali, pur vincendo 2 Scudetti e un Torneo di Viareggio. C’è una certa continuità nella nostra gestione dei giovani. A dispetto di 20 anni fa che ci toccava ...

