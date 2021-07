Pozzuoli, nuova sede della Guardia di Finanza a Monterusciello (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – La nuova caserma della Guardia di Finanza che opera nell’area flegrea sarà a Monterusciello. L’immobile di proprietà del comune di Pozzuoli (Napoli) si trova in via Umberto Saba, nei pressi della succursale della scuola media Diaz. Il complesso immobiliare consegnato oggi alla GdF è costituito da un terreno di 600 metri quadrati su cui vi sono un fabbricato di tre piani, in via di completamento, di circa 700 metri quadrati complessivi, un locale commerciale di 325 metri quadrati, e un appartamento di circa 150 metri ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – Lacasermadiche opera nell’area flegrea sarà a. L’immobile di proprietà del comune di Pozzuoli (Napoli) si trova in via Umberto Saba, nei pressisuccursalescuola media Diaz. Il complesso immobiliare consegnato oggi alla GdF è costituito da un terreno di 600 metri quadrati su cui vi sono un fabbricato di tre piani, in via di completamento, di circa 700 metri quadrati complessivi, un locale commerciale di 325 metri quadrati, e un appartamento di circa 150 metri ...

Ultime Notizie dalla rete : Pozzuoli nuova Tremano ancora i Campi Flegrei, scossa di 1.6: avvertita anche a Napoli Una nuova scossa di terremoto ha interessato questa mattina la zona dei Campi Flegrei (alle 7.53). Come ... Come sempre ci ha pensato il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia , a rassicura tutti: ' L'...

Covid - 19 e variante Delta, prima vittima nel salernitano: è un 84enne di Bracigliano ... del "Tigem" di Pozzuoli e dell'azienda ospedaliera "dei Colli" di Napoli. L'uomo era un ex ... Condividi: Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Reddit ...

