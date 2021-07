Poste Italiane, il volto di 10 dipendenti bergamaschi sul bandierone per l’Italia (Di venerdì 2 luglio 2021) Sono dieci i dipendenti di Poste Italiane della provincia di Bergamo presenti sulla bandiera alta 60 metri e larga 15. La bandiera da record firmata Poste Italiane è composta da oltre 1.200 volti di dipendenti dell’azienda e copre una superficie totale di 900 metri quadrati. Tra le tante foto inviate dai colleghi di tutta Italia anche quella di dieci bergamaschi che hanno deciso, alle soglie dei quarti di finale di unirsi al tifo per la nazionale italiana per la prima volta insieme, in un unico tricolore. Si tratta di Giuseppe Giassi e Patrizia Pezzoli, direttori degli ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 2 luglio 2021) Sono dieci ididella provincia di Bergamo presenti sulla bandiera alta 60 metri e larga 15. La bandiera da record firmataè composta da oltre 1.200 volti didell’azienda e copre una superficie totale di 900 metri quadrati. Tra le tante foto inviate dai colleghi di tutta Italia anche quella di dieciche hanno deciso, alle soglie dei quarti di finale di unirsi al tifo per la nazionale italiana per la prima volta insieme, in un unico tricolore. Si tratta di Giuseppe Giassi e Patrizia Pezzoli, direttori degli ...

Advertising

eshiwiki : @marycostanzi Fuck il comune e poste italiane - inobrec : Prosegue lo strano comportamento di Poste Italiane che dichiara una cosa da un lato e fa altre dall'atro. Vedremo s… - MisSunshine___ : @inagatewaycarst Considera che a me il 5 giugno era arrivato in Belgio, poi mi è spuntato su poste italiane solo il… - MsLuceGuida : Vorrei sapere perché poste italiane ha 10 app diverse ma ne serve un'11esima per prenotare un ticket... - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: L'iniziativa si è resa necessaria anche per fronteggiare la crescita esponenziale dell'e-commerce che nella provincia tre… -