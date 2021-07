Positiva la Borsa americana dopo i dati sul mercato del lavoro (Di venerdì 2 luglio 2021) (TeleBorsa) – In leggero rialzo Wall Street, con l’S&P-500 che ritocca nuovamente il proprio record. Il Dow Jones scambia a 34.673 punti (+0,16%), mentre mostra un maggiore scatto in avanti l’S&P-500, che arriva a 4.330 punti (+0,24%). In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,53%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l’S&P 100 (+0,29%). A spingere la Borsa americana sono stati i 850 mila posti di lavoro aggiunti a giugno nei settori non agricoli (non-farm payrolls). Il dato è risultato migliore del consensus, che indicava un aumento di 700 mila di posti di lavoro. In buona evidenza ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 luglio 2021) (Tele) – In leggero rialzo Wall Street, con l’S&P-500 che ritocca nuovamente il proprio record. Il Dow Jones scambia a 34.673 punti (+0,16%), mentre mostra un maggiore scatto in avanti l’S&P-500, che arriva a 4.330 punti (+0,24%). In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,53%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l’S&P 100 (+0,29%). A spingere lasono stati i 850 mila posti diaggiunti a giugno nei settori non agricoli (non-farm payrolls). Il dato è risultato migliore del consensus, che indicava un aumento di 700 mila di posti di. In buona evidenza ...

