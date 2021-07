Portonovo | navette raddoppiate | saranno 4 nei weekend grazie al rafforzamento della linea 94 dalla stazione

(Di venerdì 2 luglio 2021) ANCONA - Raddoppio dellenel fine settimana per arginare l'invasione di auto nella baia . Va verso questa direzione la decisione del Comune di rafforzare il servizio di trasporto pubblico per ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Portonovo navette

corriereadriatico.it

... gli autobus partiranno dalla stazione alle 11,30 e alle 14,30 per raggiungere, trasformandosi incon corse rispettivamente fino alle 18 e alle 20. L'obiettivo, appunto, è ......anche quella relativa ai controlli sulle prenotazioni con l'app nelle spiagge libere die ... in risposta a un'interrogazione di Ippoliti (60100) ha annunciato il potenziamento delle...ANCONA - Raddoppio delle navette nel fine settimana per arginare l’invasione di auto nella baia. Va verso questa direzione la decisione del Comune di rafforzare il servizio di ...Collegamento bus dal parcheggio a monte alla baia di Portonovo, il Comune aumenta il numero e la frequenza delle navette. Una modifica del servizio che parte proprio oggi, 1° luglio, come confermato d ...