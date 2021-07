Pnrr, Brunetta: “1000 miliardi, la scommessa per cambiare l’Italia” (Di venerdì 2 luglio 2021) ROMA – “Se il Pnrr ha successo e dà il segno che l’Italia è diventato un Paese credibile, i capitali privati italiani ed esteri saranno molti di più dei 240 miliardi di euro del Recovery, fino ad un ammontare di investimenti di 1.000 miliardi nell’arco di 5 anni in infrastrutture, energia, transizione digitale e ambientale. Una cifra mai vista, per uscire davvero dal clima di letargo della nostra economia”. È quanto afferma su Telegram il ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta, in un post intitolato “1000 miliardi, la scommessa per ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 2 luglio 2021) ROMA – “Se ilha successo e dà il segno cheè diventato un Paese credibile, i capitali privati italiani ed esteri saranno molti di più dei 240di euro del Recovery, fino ad un ammontare di investimenti di 1.000nell’arco di 5 anni in infrastrutture, energia, transizione digitale e ambientale. Una cifra mai vista, per uscire davvero dal clima di letargo della nostra economia”. È quanto afferma su Telegram il ministro della pubblica amministrazione, Renato, in un post intitolato “, laper ...

