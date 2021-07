PlayStation Italia arriva anche su Twitch! Ecco quando sarà la prima diretta

(Di venerdì 2 luglio 2021) L'account ufficiale Twitter diha annunciato di aver aperto un canale Twitch. Non solo, ma sappiamo giàdisponibile la, con tanto di data e ora ovvero il 7 luglio alle 18:00. Attualmente il programma non è stato condiviso e non sappiamo nemmeno chi saranno gli ospiti o cosa verrà mostrato: nuovo gameplay da qualche gioco in arrivo prossimamente su5? Nuovi annunci? Mistero. Il post suBlog ci dà qualche piccolo indizio: "Il canale Twitchuno spazio pensato per la ...

Advertising

PlayStationIT : È nato il canale Twitch di PlayStation Italia... Seguite la prima live il 7 luglio dalle ore 18:… - Eurogamer_it : #PlayStationItalia apre il suo canale #Twitch! - Nicco2D : PlayStation Italia avrà il suo canale ufficiale su Twitch che andrà ad aggiungersi a tutti i vari canali che in mod… - infoitscienza : PlayStation Italia sbarca su Twitch, data e orario della prima live – NotiziaVideogiochi per PC e console |… - XxKenBladexX : RT @PlayStationIT: È nato il canale Twitch di PlayStation Italia... Seguite la prima live il 7 luglio dalle ore 18: -

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation Italia

I giochi in questione sono stati mostrati in anticipo dall'account Facebook ufficiale di, che ha poi prontamente eliminato il post. Secondo i leak, la spaventosa line - up dovrebbe ...... sotto la spinta del Covid " ha portato alla ribalta un settore che, soprattutto in, veniva ... Per accedere allepiù aggiornate, coloro che non possono permettersele frequentano in ...PlayStation Store ha lanciato le nuove offerte del weekend, con sconti fino al 55% su numerosi RPG e open world, tra cui quelli Ubisoft.L'account ufficiale Twitter di PlayStation Italia ha annunciato di aver aperto un canale Twitch. Non solo, ma sappiamo già quando sarà disponibile la prima diretta, con tanto di data e ora ovvero il 7 ...