Playstation 5 | da GameStop nuovo stock esaurito in un’ora

Leggi su nuovasocieta

(Di venerdì 2 luglio 2021) Sono andate a ruba le5 da. Il negozio di elettronica e games aveva annunciato di avere disponibilità di nuove console per il pomeriggio di giovedì 1 luglio. Come chi ha già tentato di mettere le mani sul gioiello di casa Sony sa già per poterne avere una bisognava andare sul sito die prenotarle. L’apertura delle prenotazioni era prevista dalle ore 15.30. Ma ancora una volta la disponibilità di5 daè durata ben poco. Infatti, già alle 16.45 le scorte erano esaurite. Con soddisfazione di chi era riuscito a portarsi via una copia e disappunto di ...