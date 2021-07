Playoff Nba del 2 luglio: Milwakee schianta Atlanta e vede le Finals (Di venerdì 2 luglio 2021) Per i Playoff Nba del 2 luglio si è giocata gara 5 della Finale Eastern Conference che ha visto il successo di Milwakee contro Atlanta per 123-122. Sabato gara 6. Playoff Nba del 2 luglio: cosa è accaduto tra Milwakee e Atlanta? I Bucks hanno dominato il match piazzando un parziale di 36-12 nel primo quarto, amninistrando successivamente il margine costruito nella prima frazione. Determinante per il successo dei Bucks è stato Brook Lopez, autore di 33 punti, Da segnalare anche le prestazioni di Khris Middleton (26 punti, 13 rimbalzi e 8 assist), Jrue ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 2 luglio 2021) Per iNba del 2si è giocata gara 5 della Finale Eastern Conference che ha visto il successo dicontroper 123-122. Sabato gara 6.Nba del 2: cosa è accaduto tra? I Bucks hanno dominato il match piazzando un parziale di 36-12 nel primo quarto, amninistrando successivamente il margine costruito nella prima frazione. Determinante per il successo dei Bucks è stato Brook Lopez, autore di 33 punti, Da segnalare anche le prestazioni di Khris Middleton (26 punti, 13 rimbalzi e 8 assist), Jrue ...

Advertising

DelbonoRoberto : RT @SkySportNBA: Playoff NBA, Gallinari: 'Hanno fatto quello che hanno voluto, ma saremo pronti in gara-6' #SkyNBA #NBA - SkySportNBA : Playoff NBA, Gallinari: 'Hanno fatto quello che hanno voluto, ma saremo pronti in gara-6' #SkyNBA #NBA - SkySportNBA : Playoff NBA, Milwaukee senza Giannis schianta Atlanta senza Trae Young: finali a un passo #SkyNBA #NBA - andreastoolbox : Playoff NBA, Gallinari: 'Hanno fatto quello che hanno voluto, ma saremo pronti in gara-6' | Sky Sport… - sportli26181512 : Playoff NBA, Gallinari: 'Hanno fatto quello che hanno voluto, ma saremo pronti in gara-6': Dopo la sconfitta in gar… -