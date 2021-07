Pista ciclopedonale per l’Idroscalo | il Circolo peschierese di Fratelli d’Italia chiede spiegazioni a Città Metropolitana per il ritardo dei lavori

(Di venerdì 2 luglio 2021) Domenica 4 luglio alle ore 9 si terrà un presidio in via Achille Grandi a cui parteciperà anche il Consigliere regionale Franco Lucente

