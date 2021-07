Pinterest mette al bando i post che pubblicizzano la “perdita di peso” (Di venerdì 2 luglio 2021) Niente più proclami su prodotti miracolosi per perdere peso, almeno su Pinterest. Il social network che vive di card, schede e immagini ha deciso di aggiornare la propria policy e introdurre alcuni paletti fondamentali per evitare di far veicolare messaggi sbagliati. In particolare, con l’update avvenuto nella giornata di giovedì, la piattaforma ha messo al bando tutti (ma proprio tutti) i contenuti che fanno riferimento non solo a pubblicità per la vendita di pillole (et similia), ma anche a tutti quei personaggi che utilizzano immagini e linguaggi denigratori o che idealizzano determinati tipi di corporatura. LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 2 luglio 2021) Niente più proclami su prodotti miracolosi per perdere, almeno su. Il social network che vive di card, schede e immagini ha deciso di aggiornare la propria policy e introdurre alcuni paletti fondamentali per evitare di far veicolare messaggi sbagliati. In particolare, con l’update avvenuto nella giornata di giovedì, la piattaforma ha messo altutti (ma proprio tutti) i contenuti che fanno riferimento non solo a pubblicità per la vendita di pillole (et similia), ma anche a tutti quei personaggi che utilizzano immagini e linguaggi denigratori o che idealizzano determinati tipi di corporatura. LEGGI ANCHE ...

