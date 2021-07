Pestaggi in carcere | il gip | «Depistaggi dopo le violenze»

(Di venerdì 2 luglio 2021) Foto di sbarre di ferro e altre armi improprie, padelle di olio sui fornelli per far credere che i detenuti si preparassero ad attaccare. E il tentativo, non riuscito, di cancellare le immagini delle telecamere

Advertising

rubio_chef : Pestaggi in carcere, un agente: 'Sì, li ho colpiti: ma era tutto deciso da altri'. Figurati se i fasci s’assumono m… - ItaliaViva : Le immagini diffuse relativamente ai pestaggi nel carcere di #SantaMariaCapuaVetere sono sconvolgenti e ripugnanti.… - gennaromigliore : Le immagini diffuse relativamente ai pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere sono sconvolegenti e ripugnan… - FortitudeMP : RT @CucchiRiccardo: Chi tenta di giustificare i pestaggi e le torture degli agenti nel carcere di #SantaMariaCapuaVetere calpesta la Costit… - nmrpilm : RT @Corriere: «Depistaggi dopo le violenze». Foto di armi per incolpare i reclusi -

Ultime Notizie dalla rete : Pestaggi carcere

'Non c'ero in quei giorni, ero assente per gravi problemi di salute". La direttrice deldi Santa Maria Capua Vetere, Elisabetta Palemieri, ha replicato così alle accuse di un ...e ...SANTA MARIA CAPUA VETERE - L'inchiesta della magistratura suidei detenuti il 6 aprile 2020 all'interno del"Francesco Uccella" prosegue con gli interrogatori dei poliziotti arrestati lunedì scorso, ma la vicenda continua ad avere anche ...Oltre 80 agenti della Polizia sono stati impegnati in una operazione antidroga che ha portato all’esecuzione di 11 misure cautelari: 5 persone sono finite in carcere, 5 ai domiciliari, per una e’ scat ...Immagini di sbarre di ferro e altre armi improprie, padelle di olio sui fornelli per far credere che i detenuti si preparassero ad attaccare. E il tentativo, non riuscito, di cancellare le immagini de ...