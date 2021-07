Perù-Paraguay stasera in tv: canale, orario e diretta streaming quarti di finale Copa America 2021 (Di venerdì 2 luglio 2021) Il Perù questa sera sfida il Paraguay nel match valevole per gli quarti di finale della Copa America 2021. La Blanquirroja di Gianluca Lapadula, autore di un gol e un assist nel 2-2 contro l’Ecuador, ha chiuso al secondo posto il gruppo B, quello del Brasile: si è piazzato dietro i padroni di casa, ma davanti alla Colombia, all’Ecuador e infine al Venezuela. Si è qualificato in anticipo anche il Paraguay, che ha però chiuso al terzo posto nel gruppo A, comandato dall’Argentina: fatale per la Nazionale di Berizzo la sconfitta per 1-0 contro l’Uruguay ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 luglio 2021) Ilquesta sera sfida ilnel match valevole per glididella. La Blanquirroja di Gianluca Lapadula, autore di un gol e un assist nel 2-2 contro l’Ecuador, ha chiuso al secondo posto il gruppo B, quello del Brasile: si è piazzato dietro i padroni di casa, ma davanti alla Colombia, all’Ecuador e infine al Venezuela. Si è qualificato in anticipo anche il, che ha però chiuso al terzo posto nel gruppo A, comandato dall’Argentina: fatale per la Nazionale di Berizzo la sconfitta per 1-0 contro l’Uruguay ...

Ultime Notizie dalla rete : Perù Paraguay Sport in tv oggi (venerdì 2 luglio): orari e programma. Come vedere gli eventi in streaming Pesi Mediomassimi: Adriano Sperandio - Stefano Abatangelo (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su RaiPlay) 23.00 CALCIO (Coppa America, quarti di finale) " Perù - Paraguay (diretta tv su ...

Le partite di oggi, Venerdì 2 luglio 2021 - Calciomagazine In evidenza anche la Copa America con il quarto di finale tra Perù e Paraguay , calcio d'inizio alle ore 23. Di seguito l'elenco completo delle sfide che ci faranno compagnia nella giornata odierna. ...

Pesi Mediomassimi: Adriano Sperandio - Stefano Abatangelo (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su RaiPlay) 23.00 CALCIO (Coppa America, quarti di finale) "(diretta tv su ...In evidenza anche la Copa America con il quarto di finale tra, calcio d'inizio alle ore 23. Di seguito l'elenco completo delle sfide che ci faranno compagnia nella giornata odierna. ...