Perù-Paraguay, programma e telecronisti Sky quarti Copa America 2021 (Di venerdì 2 luglio 2021) Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Perù-Paraguay, match valido per i quarti di finale della Copa America 2021. Scontro che mette in palio la semifinale tra due squadre outsider che probabilmente non si aspettavano di poter raggiungere una fase così avanzata della competizione. Calcio d’inizio fissato alle ore 23 italiane di venerdì 2 luglio, chi la spunterà? Perù-Paraguay sarà visibile su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Antonio Nucera. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 luglio 2021) Ile isu Sky Sport di, match valido per idi finale della. Scontro che mette in palio la semifinale tra due squadre outsider che probabilmente non si aspettavano di poter raggiungere una fase così avanzata della competizione. Calcio d’inizio fissato alle ore 23 italiane di venerdì 2 luglio, chi la spunterà?sarà visibile su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Antonio Nucera. SportFace.

Pesi Mediomassimi: Adriano Sperandio - Stefano Abatangelo (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su RaiPlay) 23.00 CALCIO (Coppa America, quarti di finale) "(diretta tv su ...