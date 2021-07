Personale educativo e insegnanti di religione, MI conferma i posti per l’organico di diritto (Di venerdì 2 luglio 2021) Il 2 luglio in videoconferenza si è svolto il confronto fra Ministero dell’Istruzione e sindacati sui decreti interministeriali che definiscono l’organico di diritto 2021-2022 rispettivamente del Personale educativo e del Personale IRC. In entrambi in casi non si registrano aumenti o diminuzioni di posti, salvo lievi rimodulazioni fra gradi di scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 2 luglio 2021) Il 2 luglio in videoconferenza si è svolto il confronto fra Ministero dell’Istruzione e sindacati sui decreti interministeriali che definisconodi2021-2022 rispettivamente dele delIRC. In entrambi in casi non si registrano aumenti o diminuzioni di, salvo lievi rimodulazioni fra gradi di scuola. L'articolo .

