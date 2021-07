Pensioni anticipate 2022 | perché Quota 41 potrebbe saltare

(Di venerdì 2 luglio 2021) La Riforma2021 alla quale il Governo sta lavorando dovrà inevitabilmente essere centrata sulla ricerca di soluzioni alternative a100 che col 31 dicembre del 2021 sarà cancellata. Al momento è41 l’ipotesi più accreditata per sostituire100 tra tutte quelle che si sono fatte e che, dopo qualche settimana, sono finite nel dimenticatoio.41 è la proposta dei Sindacati, la meno pesante per i lavoratori che invece, ad oggi, dovrebbero accontentarsi di andare in pensione anticipata con la modalità predisposta dalla Fornero e un cospicuo taglio dunque sull’assegno. Ma ...

Calendario pagamenti Inps luglio 2021:Altro appuntamento importante da considerare riguarda il ritiro anticipato , in contanti e scaglionato dellealle Poste. Come noto, ...Anche le gestioni previdenziali dei liberi professionisti prevedono, normalmente,o di anzianità, con limiti di età inferiori rispetto all'età prevista per la pensione di ...La Riforma Pensioni 2021 alla quale il Governo sta lavorando dovrà inevitabilmente essere centrata sulla ricerca di soluzioni alternative a Quota 100 che col 31 dicembre del 2021 sarà cancellata. Al m ...Il 31 dicembre non va in soffitta solo Quota 100. Anche l'Ape social è a rischio. E spunta l'incognita inflazione sulla nuova rivalutazione degli assegni ...