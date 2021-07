Pedopornografia | il Garante della Privacy | «+132% nel 2020»

(Di venerdì 2 luglio 2021) «Anche per effettotelematizzazionevita, indotta dalla pandemia, nelsi è registrato un incremento di circa il 132%, rispetto al 2019, dei casi trattati dal centro nazionale per il contrastoe un aumento del 77% dei casi di vittimizzazione dei minori per grooming, cyber bullismo, furto d’identità digitale, sextorsion. Il 68% degli adolescenti risulta essere stato, nel, testimone di casi di cyberbullismo». Lo ha sottolineato ilPasquale Stanzione, presentando alla Camera la ...

Agenzia ANSA

12.55:dati allarmanti Ilper la Privacy parla di"dati allarmanti" relativi a casi die chiede"una assunzione di responsabilità collettiva"verso i minori le ...... rispetto al 2019 dei casi trattati dal Centro nazionale per il contrasto dellae ... nel 2020, testimone di casi di cyberbullismo'', sottolinea ilPasquale Stanzione. ''Sono ..."Anche per effetto della telematizzazione della vita, indotta dalla pandemia, nel 2020 si è registrato un incremento di circa il 132%, rispetto al 2019 dei casi trattati dal Centro nazionale per il co ...Il Garante Privacy presenta la relazione annuale alla Camera: un anno vissuto pericolosamente fra troppe deroghe ai diritti fondamentali.