Paura Covid a Tokyo, possibili Olimpiadi a porte chiuse (Di venerdì 2 luglio 2021) AGI - Le Olimpiadi che cominceranno il prossimo 23 luglio a Tokyo potrebbero non avere pubblico: è quanto ha ipotizzato il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, preoccupato per l'aumento di contagi nella capitale a 3 settimane esatte dall'inizio dei Giochi. "La sicurezza e la protezione del popolo giapponese sono la massima priorità con la quale decideremo le azioni", ha detto Suga, ipotizzando come "possibile" che i giochi si svolgano a porte chiuse. Il mese scorso era stato stabilito un limite di 10mila persone sugli spalti oppure il 50% dei posti occupati a seconda delle sedi delle gare. I casi di ... Leggi su agi (Di venerdì 2 luglio 2021) AGI - Leche cominceranno il prossimo 23 luglio apotrebbero non avere pubblico: è quanto ha ipotizzato il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, preoccupato per l'aumento di contagi nella capitale a 3 settimane esatte dall'inizio dei Giochi. "La sicurezza e la protezione del popolo giapponese sono la massima priorità con la quale decideremo le azioni", ha detto Suga, ipotizzando come "possibile" che i giochi si svolgano a. Il mese scorso era stato stabilito un limite di 10mila persone sugli spalti oppure il 50% dei posti occupati a seconda delle sedi delle gare. I casi di ...

Tokyo, contagi preoccupano: possibili gare olimpiche a porte chiuse I casi di Covid - 19 sono aumentati dalla fine dello stato di emergenza, il mese scorso. Le attuali misure restrittive ridotte, in scadenza l'11 luglio, potrebbero essere prorogate ed essere ...

Paura Covid a Tokyo, possibili Olimpiadi a porte chiuse

Paura Covid a Tokyo, possibili Olimpiadi a porte chiuse Lo ha ipotizzato il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, preoccupato per l'aumento di contagi nella capitale a 3 settimane esatte dall'inizio dei Giochi: "Priorità è la sicurezza dei cittadini ...

