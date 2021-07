Paura a Roma: tenta la rapina nel negozio, poi spara al dipendente. E’ caccia al ladro (Di venerdì 2 luglio 2021) Con il volto travisato e armato ha fatto irruzione in un’agenzia immobiliare, con lo scopo di mettere a segno il colpo. E’ successo questa mattina, intorno alle 10, in via Casal Selce al civico 383. Un tentativo di rapina perché il dipendente dell’attività, una volta notata la scena, ha fermato il rapinatore, ha reagito e il malvivente ha pensato bene di sparare l’uomo alla gamba, ferendolo fortunatamente non in maniera grave. E’ caccia al ladro Il ladro, dopo gli spari, si è dato alla fuga con un complice, che lo stava aspettando fuori a bordo di un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 luglio 2021) Con il volto travisato e armato ha fatto irruzione in un’agenzia immobiliare, con lo scopo di mettere a segno il colpo. E’ successo questa mattina, intorno alle 10, in via Casal Selce al civico 383. Untivo diperché ildell’attività, una volta notata la scena, ha fermato iltore, ha reagito e il malvivente ha pensato bene dire l’uomo alla gamba, ferendolo fortunatamente non in maniera grave. E’alIl, dopo gli spari, si è dato alla fuga con un complice, che lo stava aspettando fuori a bordo di un ...

