Pattinaggio artistico a rotelle: Rebecca Tarlazzi domina anche il libero e vince il titolo agli Italian Roller Games 2021 (Di venerdì 2 luglio 2021) La sinfonia di Rebecca Tarlazzi. La fuoriclasse emiliana dopo aver spadroneggiato nello short program ha dominato in lungo e in largo anche nel libero stravincendo la gara individuale femminile ai Campionati Italiani 2021 Junior e Senior di Pattinaggio artistico a rotelle, rassegna andata in scena alla PlayHall di Riccione (Rimini), una delle venues principali degli Italian Roller Games, il maxi evento organizzato dalla FISR che raggruppa in un unico luogo ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) La sinfonia di. La fuoriclasse emiliana dopo aver spadroneggiato nello short program hato in lungo e in largonelstrando la gara individuale femminile ai CampionatiJunior e Senior di, rassegna andata in scena alla PlayHall di Riccione (Rimini), una delle venues principali degli, il maxi evento organizzato dalla FISR che raggruppa in un unico luogo ...

