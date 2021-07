Partnership Acea Energia e Windtre per fornitura elettricità e gas (Di venerdì 2 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Partnership tra Acea Energia e Windtre per promuovere e commercializzare, a partire dai punti vendita dell’operatore tlc di Veneto e Puglia, l’offerta Luce & Gas contraddistinta dal brand “Windtre Luce & Gas powered by Acea Energia”. L’intesa commerciale, “fortemente innovativa per la sua configurazione, introduce un modello di collaborazione tra le due società finalizzato a valorizzare la potenzialità commerciale del brand Windtre e la solidità di Acea Energia nella gestione del servizio di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) –traper promuovere e commercializzare, a partire dai punti vendita dell’operatore tlc di Veneto e Puglia, l’offerta Luce & Gas contraddistinta dal brand “Luce & Gas powered by”. L’intesa commerciale, “fortemente innovativa per la sua configurazione, introduce un modello di collaborazione tra le due società finalizzato a valorizzare la potenzialità commerciale del brande la solidità dinella gestione del servizio di ...

