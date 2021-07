(Di venerdì 2 luglio 2021) " Leggo con stupore quanto inviato dalla lista di opposizione de La Civica , che forse non conosce ... Redazione VareseNews redazione@varesenews.it Noi della redazione di VareseNews crediamo che una ...

Advertising

varesenews : Parco di Morosolo, il sindaco di Casciago: “Accantonato? No, ci stiamo lavorando” - varesenews : “Sig. Sindaco, perché il progetto del parco di Morosolo è stato acc -

Ultime Notizie dalla rete : Parco Morosolo

varesenews.it

Arriva immediata la replica del primo cittadino di Casciago Mirko Reto , sollecitato dal gruppo di minoranza de La Civica in merito alla realizzazione deldi. " Leggo con stupore quanto inviato dalla lista di opposizione de La Civica , che forse non conosce le dinamiche in essere . La giunta si è mossa e ha ottenuto un finanziamento di 75 ...Il gruppo consiliare di minoranza de La Civica chiede al sindaco di Casciago chiarimenti rispetto alpubblico diRedazione VareseNews redazione@varesenews.it Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno ...Il gruppo consiliare di minoranza de La Civica chiede al sindaco di Casciago chiarimenti rispetto al parco pubblico di .... Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito ...