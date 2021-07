Paola Ferrari e la sua lotta al tumore: “Pensavo di avere un brufolino sul viso”, il racconto (Di venerdì 2 luglio 2021) Volto storico della redazione sportiva della Rai Paola Ferrari non è esime da critiche e polemiche soprattutto sui social dov’è continuamente presa di mira per motivi diversi. La giornalista che in questi giorni è in prima linea come commentatrice degli Europei è stata più volte attaccata in rete per l’eccesso di luce che illumina il suo viso. Critiche al limite dello body shaming che in alcuni casi sono arrivate anche all’offesa ingiustificata. Paola Ferrari solonotizie24Paola Ferrari bersaglio degli haters In molti sostengono perfino che il tempo d’apparire in ... Leggi su cityroma (Di venerdì 2 luglio 2021) Volto storico della redazione sportiva della Rainon è esime da critiche e polemiche soprattutto sui social dov’è continuamente presa di mira per motivi diversi. La giornalista che in questi giorni è in prima linea come commentatrice degli Europei è stata più volte attaccata in rete per l’eccesso di luce che illumina il suo. Critiche al limite dello body shaming che in alcuni casi sono arrivate anche all’offesa ingiustificata.solonotizie24bersaglio degli haters In molti sostengono perfino che il tempo d’apparire in ...

Advertising

Ti69Davide : @pierpaolopenza Posso dirle sicuramente di chi non è pro Juve: Varriale, Caressa, Bergomi, Adani, Rimedio, Lollobri… - colca_volo : RT @FraaaGG: DOPO L'EUROPEO CI TOGLIEREMO DAI COGLIONI PAOLA FERRARI RIMEDIO E LOLLOBRIGIDA PER ALMENO I PROSSIMI TRE ANNI QUESTA LA CONSID… - hoonestlyy : RT @FraaaGG: DOPO L'EUROPEO CI TOGLIEREMO DAI COGLIONI PAOLA FERRARI RIMEDIO E LOLLOBRIGIDA PER ALMENO I PROSSIMI TRE ANNI QUESTA LA CONSID… - FraaaGG : DOPO L'EUROPEO CI TOGLIEREMO DAI COGLIONI PAOLA FERRARI RIMEDIO E LOLLOBRIGIDA PER ALMENO I PROSSIMI TRE ANNI QUEST… - MILANO31736810 : @JuveVinciPerMe @realvarriale @RaiSport Il problema della Rai non è Varriale. Ma quella schiera immensa di giornal… -