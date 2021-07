Palinsesto Italia1 | cosa vedremo nella prima serata del canale dall’autunno 2021 fino alla primavera 2022

(Di venerdì 2 luglio 2021) Giovedì 1 luglio attraverso una conferenza stampa sono svelati i palinsesti per le reti Mediaset. Pier Silvio Berlusconi ha presentato i programmi e gli show che prenderanno postodelpiù giovane del gruppo che si rinnoverà nei volti e proporrà interessanti novità ai telespettatori. Tutte le scelte dei vertici per ildelladi. Ladi: restano Le Iene ma saluta la Marcuzzi, arrivano nuovi show comici e tanto altro ...

Thesocialpost.it

... essa troverà spazio anche sucon un nuovo prodotto sperimentale". Da segnalare, infine, i ...un'esclusiva di 3 anni con Pierluigi Pardo e Massimo Callegari come voci conduttrici del...Ecco quali sono gli altri dati dei restanti canali deldella televisione italiana: Rai2: I Casi della Giovane Miss Fisher 992.000 spettatori, 5.2% di share.: Hunger Games " La ...Giovedì 1 luglio attraverso una conferenza stampa sono svelati i palinsesti per le reti Mediaset. Pier Silvio Berlusconi ha presentato i programmi e gli show che prenderanno posto nella prima serata d ...Dopo stagioni di totale stallo, sarà una Italia 1 votata a diverse novità quella che si presenta all’autunno 2021, rinnovando così una prima serata che finalmente non vivrà di sole Iene. La rete giova ...