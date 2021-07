Pagelle Svizzera Spagna: Sommer sempre al top, benissimo Pedri e Akanji VOTI (Di venerdì 2 luglio 2021) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per i quarti di finale di Euro 2020: Pagelle Svizzera Spagna Le Pagelle dei protagonisti del match tra Svizzera e Spagna, valido per i quarti di finale di Euro 2020. TOP: Sommer FLOP: Gerard Moreno VOTI Svizzera (3-4-2-1): Sommer 7; Elvedi 7, Akanji 7, Rodriguez 7; Widmer 6,5 (100? Mbabu SV), Freuler 5,5, Zakaria 6 (100? Schar SV), Zuber 6 (90’+2 Fassnacht 6); Shaqiri 7 (81? Sow 6), Embolo SV (23? Ruben Vargas 5,5); Seferovic 5,5 ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 luglio 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per i quarti di finale di Euro 2020:Ledei protagonisti del match tra, valido per i quarti di finale di Euro 2020. TOP:FLOP: Gerard Moreno(3-4-2-1):7; Elvedi 7,7, Rodriguez 7; Widmer 6,5 (100? Mbabu SV), Freuler 5,5, Zakaria 6 (100? Schar SV), Zuber 6 (90’+2 Fassnacht 6); Shaqiri 7 (81? Sow 6), Embolo SV (23? Ruben Vargas 5,5); Seferovic 5,5 ...

