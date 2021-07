Pagelle Italia-Belgio LIVE | Europei 2021

(Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LEBuonasera a tutti e benvenuti alledi, partita valida per i quarti di finale deglidi calcio. Roberto Mancini ha optato per alcuni cambi rispetto al match contro l’Austria: Federico Chiesa prende il posto di Domenico Berardi sull’ala destra, mentre in difesa rientra Giorgio Chiellini dopo l’infortunio rimediato contro la Svizzera. In mezzo al campo fiducia a Marco Verratti. Nelle fila delinvece il CT Roberto Martinez recupera in extremis Kevin De ...

Advertising

cesaremilanti : RT @StorieASpicchi: I migliori sono facili da individuare, sui peggiori ci siamo andati con cautela. Era pur sempre l'esordio, è pur sempre… - MatteoPuzzuoli : RT @StorieASpicchi: I migliori sono facili da individuare, sui peggiori ci siamo andati con cautela. Era pur sempre l'esordio, è pur sempre… - StorieASpicchi : I migliori sono facili da individuare, sui peggiori ci siamo andati con cautela. Era pur sempre l'esordio, è pur se… - BasketMagazine : New post: Le pagelle di Italia-Porto Rico: Fontecchio, Polonara e Mannion i trascinatori dell’Italia, ai portorican… - BasketUniverso : Italia-Porto Rico, le pagelle: Mannion super, delude Nicolò Melli -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Italia

Probabili formazioniBelgio/ Quote, il duello Barella vs Lukaku VOTO ARBITRO MICHAEL OLIVER ... LEDELLA SVIZZERA SOMMER 6 - Non può nulla sull'autorete di Zakaria, per il resto è ...Due pareggi su due: segnale di tempi supplementari? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)SVIZZERA SPAGNA (1 - 1)/ I voti della partita, Euro 2020: flop Morata SLAVKO VINCIC, ARBITRO...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LE PAGELLE LIVE Buonasera a tutti e benvenuti alle PAGELLE LIVE di Italia-Belgio, partita valida per i quarti di finale degli Europei di calcio 2021. Roberto Mancini ha optat ...Le pagelle di Svizzera Spagna: i voti della partita giocata a San Pietroburgo e valida per i quarti di finale degli Europei 2020, oggi 2 luglio 2021.