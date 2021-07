Pace Salvini-Meloni (con Orban e Le Pen) sull'Europa Il testo della Carta dei valori firmato anche da Lega e FdI (Di venerdì 2 luglio 2021) Matteo Salvini e Giorgia Meloni si ritrovano uniti in Europa, insieme a Viktor Orban e altre formazioni politiche della destra continentale. Un documento comune è stato firmato anche dalla Lega e da Fratelli d'Italia sul futuro dell'Unione... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 2 luglio 2021) Matteoe Giorgiasi ritrovano uniti in, insieme a Viktore altre formazioni politichedestra continentale. Un documento comune è statodallae da Fratelli d'Italia sul futuro dell'Unione... Segui su affaritaliani.it

Advertising

Affaritaliani : Pace Salvini-Meloni sull'Europa. Carta dei valori firmata anche da Lega e FdI - m1marisa : RT @GiancarloDeRisi: Razzismo e proteste. Sala attacca i giocatori italiani che col Belgio si inginocchieranno per solidarietà con Lukaku.… - ZaeFelis : RT @redroby5: @7marj @pietroraffa Ma che stress …salvini difende dei torturatori e nessuno dice nulla, Conte non lo lasciano in pace un att… - azzurrantonella : RT @redroby5: @7marj @pietroraffa Ma che stress …salvini difende dei torturatori e nessuno dice nulla, Conte non lo lasciano in pace un att… - Gattosciolto1 : Perché non vai a pescare.. #Soros ti dona la barca bellezza Perche non te la prendi con chi ha creato questo casino… -