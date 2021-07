Ordine Medici Roma: rifiuti, necessario piano strutturale (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma – “Non ho sentito la sindaca Virginia Raggi, ma il mio appello è stato accolto sia dal Comune di Roma che dalla Regione Lazio, e anche dal ministero.” “Sono intervenuti e nell’immediato è stata trovata una soluzione per l’apertura di alcune discariche per tamponare l’emergenza rifiuti della Capitale. Ritengo importante però che si faccia un piano strutturale vero e proprio che risolva definitivamente il problema ed eviti che in futuro accada una situazione simile”. Lo ha detto il presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, Antonio Magi, ospite di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 luglio 2021)– “Non ho sentito la sindaca Virginia Raggi, ma il mio appello è stato accolto sia dal Comune diche dalla Regione Lazio, e anche dal ministero.” “Sono intervenuti e nell’immediato è stata trovata una soluzione per l’apertura di alcune discariche per tamponare l’emergenzadella Capitale. Ritengo importante però che si faccia unvero e proprio che risolva definitivamente il problema ed eviti che in futuro accada una situazione simile”. Lo ha detto il presidente dell’deidi, Antonio Magi, ospite di ...

Advertising

matteosalvinimi : Grazie alla Raggi ed alla sua incapacità di tenere pulita la Città, anche in “zona bianca” sarà emergenza sanitaria… - MicheleCrude : Un medico che passa il suo tempo tra tv spazzatura e social, rilasciando dichiarazioni (come questa) senza nessuna… - AssoCare : 'Tifosi inglesi a Roma? Eviterei senza ombra di dubbio di farli venirenella Capitale, glielo impedirei. Il virus no… - RiccardoGatti : Blocchi un anonimo, perché non ti interessa interagire e arriva, sempre anonimamente, chi consiglia all’anonimo, a… - PrideOfFreedom : RT @ParcodiGiacomo: @negromanten1 @CarpaneseSilva1 @BarbaraRaval Io per lavoro parlo con medici/esperti quasi ogni giorno. Mai ho fatto cos… -