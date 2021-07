Operazione antidroga Italia-Albania: in corso arresti, perquisizioni e sequestri (Di venerdì 2 luglio 2021) Ordinanza cautelare nei confronti di 38 persone, tra Albania Italia Montenegro e Spagna, responsabili a vario titolo, di corruzione, abuso d'ufficio, riciclaggio e traffico internazionale di ingentissimi quantitativi di sostanze stupefacenti. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 2 luglio 2021) Ordinanza cautelare nei confronti di 38 persone, traMontenegro e Spagna, responsabili a vario titolo, di corruzione, abuso d'ufficio, riciclaggio e traffico internazionale di ingentissimi quantitativi di sostanze stupefacenti. L'articolo proviene da Firenze Post.

