Opec+ rinvia decisione su aumento produzione. Greggio sopra 75 dollari

Advertising

infoiteconomia : Petrolio, Opec+ rinvia a domani incontro su aumento produzione -

Ultime Notizie dalla rete : Opec+ rinvia

L'+, formulazione allargata del cartelloche include anche membri esterni, come la Russia, si è trovato i n disaccordo a causa dell'opposizione degli Emirati Arabi e dovrà tornare a ...Leggi anche Petrolio, l'Plusulteriori aumenti produttivi. Brent sopra 71 dollari 1 giugno 2021 (Il Sole 24 Ore Radiocor) Mercati, per saperne di più I podcast con i dati e le analisi ...(Teleborsa) – L’Opec+ si trova inaspettatamente in disaccordo sull’aumento della produzione di petrolio e fa volare il greggio oltre i 75 dollari al barile. Uno sviluppo ...(LaPresse) – L’Opec+ rinvia a domani l’incontro previsto per oggi in cui avrebbe discusso l’aumento della produzione di greggio: in dettaglio la 31a Riunione del Joint Ministerial Monitoring Committee ...