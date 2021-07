Omofobia: Zan, 'domani Pride a Verona e raduno neofascisti, massima attenzione' (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "domani in Piazza Bra a #Verona si terrà il VeronaPride. A sole poche decine di metri si raduneranno anche gruppi dichiaratamente neofascisti. Auspico la massima attenzione per garantire la sicurezza dei partecipanti al Pride, manifestazione pacifica e democratica". Lo scrive su twitter Alessandro Zan del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "in Piazza Bra a #si terrà il. A sole poche decine di metri si raduneranno anche gruppi dichiaratamente. Auspico laper garantire la sicurezza dei partecipanti al, manifestazione pacifica e democratica". Lo scrive su twitter Alessandro Zan del Pd.

Advertising

repubblica : ?? Omofobia e ddl Zan, Macron a Repubblica: 'Sulla laicita' ha ragione Draghi, per noi e' cosi' da secoli' - treewitht : @jacopocoghe Coghe, ma cosa diamine stai insinuando, che con il ddl Zan ci sarebbero un sacco di casi come Malika?… - FedericaSure : Se per risolvere i torti subiti è bastata una raccolta fondi, un cane e un terrazzo significa che più che la Zan ti… - rosaroccaforte : RT @FamilyDayDNF: La carica dei laici contro il #DdlZan, «è illiberale» 70 associazioni si appellano al #Senato. «Questa legge non ha alcun… - _adoremeifuwant : RT @scialpieffect: @WeLoveScialpi Buon onomastico #zan #giovanni! you're our #pride #Scialpi @scialpi #sangiovanni #Jesus #DdlZan_Sub… -