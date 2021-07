Omofobia | Nobili Iv | ' estendiamo diritti e rinunciamo a bandierine'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - Agli esponenti del Pd che ci stanno attaccando per le modifiche proposte al ddl Zan sostenendo che avremo escluso la transfobia dico una sola cosa: avete letto bene le modifiche?". Lo scrive su Facebook Luciano, deputato e componente della cabina nazionale di regia di Italia viva. "Perché la transfobia -continua- è rimasta tale e quale come era nel ddl Scalfarotto che come Pd provammo a far approvare nella scorsa legislatura e nella transfobia è evidente siano incluse anche le persone in transizione. Cosa è cambiato da allora per indurvi oggi ad essere contro? Vi interessa portare a casa la legge o piuttosto fare una battaglia di principio ...