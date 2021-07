Omicidio Chiara Gualzetti, i messaggi e quel gesto shock dell’assassino prima del massacro (Di venerdì 2 luglio 2021) Stanno emergendo sempre più particolare in merito all’Omicidio della giovane Chiara Gualzetti. Il sedicenne reo confesso aveva infatti inviato dei messaggi ad una sua amica, dove cercava di spiegare il motivo di quel gesto così barbaro. L’amica dell’omicida non ha capito subito il riferimento del 16enne, finché non ha saputo della scomparsa di Chiara Gualzetti, successivamente ritrovata senza vita in un bosco. A quel punto, l’amica dell’assassino ha deciso di parlarne prima ai suoi ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 2 luglio 2021) Stanno emergendo sempre più particolare in merito all’della giovane. Il sedicenne reo confesso aveva infatti inviato deiad una sua amica, dove cercava di spiegare il motivo dicosì barbaro. L’amica dell’omicida non ha capito subito il riferimento del 16enne, finché non ha saputo della scomparsa di, successivamente ritrovata senza vita in un bosco. Apunto, l’amicaha deciso di parlarneai suoi ...

