Omceo Roma | Magi | chi ha fatto vaccino protetto da varianti Covid

(Di venerdì 2 luglio 2021)– “Fino a quando la vaccinazione ci protegge da questepossiamo stare abbastanza tranquilli. Purtroppo possono stare meno tranquilli quelli che ancora non hannola vaccinazione o quelli che hannoun’unica dose di. Quindi dobbiamo sempre mantenere almeno quelle prassi di tranquillità e di sicurezza che abbiamo imparato in questo periodo”. Lo ha detto il presidente dell’Ordine dei medici di, Antonio, ospite di ‘Genetica Oggi’, contenitore di Radio Cusano Campus.ha precisato che “chi non ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Omceo Roma

Risponde così il presidente dell'Ordine dei medici di, Antonio Magi, interpellato dall'agenzia Dire in merito al quarto di finale degli Europei di calcio tra Ucraina e Inghilterra, in programma ...Così il presidente dell'Ordine dei medici di, Antonio Magi, interpellato sul tema dall'agenzia Dire. "I casi di positività potrebbero aumentare, soprattutto tra i non vaccinati, perché la ...Roma - "Tifosi inglesi a Roma? Eviterei senza ombra di dubbio di farli venire nella Capitale, glielo impedirei. Il virus non vede l'ora che si disputi ...Roma - "C'è il rischio che nelle prossime settimane i casi aumentino per la circolazione della variante Delta, ma non bisogna allarmarsi: per chi ha ...